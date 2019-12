Burgemeester heeft twijfels bij idee voor voetbalstadion Rode Duivels op grens Halle en Tubeke

Als het van de Waalse minister van Sport Jean-Luc Crucke (MR) afhangt spelen de Rode Duivels binnenkort in een totaal nieuw voetbalstadion op de grens van Halle en Tubeke. Daar ligt al het nationaal trainingscentrum en volgens Crucke ligt het dicht bij de luchthaven, de snelweg en Brussel. Burgemeester Marc Snoeck (SP.A) van Halle heeft toch wat bedenkingen: "Ik denk dat de ingreep op parkeergelegenheid en de wegeninfrastructuur zo groot is, dat er heel wat nadelen aan verbonden zijn voor het grondgebied Halle en Tubeke. In deze fase van de federale regeringsvorming is het in de eerste plaats een ballonnetje dat opgelaten wordt."

Onderzoek

Snoeck zou het eventueel wel zien zitten, mocht het stadion aan alle voorwaarden voldoen, het Waals gewest zijn toestemming geven zodat wegen heraangelegd kunnen worden: "Als al die voorwaarden vervuld zijn, dan kunnen we spreken over een meerwaarde. Ik denk dat er veel supporters van de Rode Duivels zijn in Halle, maar tussen dit voorstel en de realiteit zit nog een groot verschil. Er zal eerst een grondig onderzoek moeten gebeuren om te kijken of dit enigszins mogelijk is."