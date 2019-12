CLB lanceert vernieuwde chathulp, opvallend meer ouders stellen vragen

Leerlingen en ouders die vragen hebben over school, kunnen die vanaf vandaag online stellen via de vernieuwde chathulp van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s). De vormgeving van CLBch@t is strakker getrokken omdat het CLB merkte dat steeds meer ouders de website begonnen te gebruiken om vragen te stellen over het wedervaren van hun oogappels op school.