Is dat eigenlijk nog nodig, de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen?

Orange the World. Met die slogan wordt de komende zestien dagen actie gevoerd tegen het geweld op vrouwen. Vanmiddag was er al een betoging aan Manneken Pis in Brussel en later vandaag zullen verschillende gebouwen zoals het Sportpaleis oranje kleuren uit solidariteit.

Dit weekend kwamen zo'n 50.000 mensen op straat in Parijs om te betogen tegen vrouwengeweld. In Frankrijk is "feminicide" of vrouwenmoord een hot topic. Premier Édouard Philippe kondigde er vandaag nog nieuwe maatregelen aan tegen huiselijk geweld: "Als een vrouw naar het politiebureau gaat en daar een aanklacht indient, zal ze veel ernstiger worden genomen."