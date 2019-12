De iconische schilderijen "De seizoenen" van Pieter Bruegel de Oude worden digitaal ontsloten

Het Kunsthistorische Museum in Wenen bezit een uitzonderlijke collectie van de Vlaamse meesters, waaronder een derde van de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude.

"Oostenrijk stond al van in het prille begin van het Vlaamse buitenlands beleid hoog op de agenda. De allereerste Vlaamse vertegenwoordiger werd in Wenen geplaatst. Vandaag, 25 jaar later, ben ik wat fier getuige te mogen zijn van een rijke en ambitieuze samenwerking op vele vlakken: van handel tot politiek en vanzelfsprekend ook cultuur", zei Jan Jambon in Wenen.

"De samenwerking tussen het Kunsthistorische Museum en Vlaamse instellingen groeide uit tot een waar succesverhaal. Dankzij verschillende toptentoonstellingen met werken van Peter Paul Rubens en Pieter Bruegel de Oude wisten we de voorbije jaren Vlaanderen nog meer op de kaart te zetten als "State of the Art"", stelde Jan Jambon in zijn toespraak tot 150 Oostenrijkse en Vlaamse gasten.

De Vlaamse minister-president Jambon sprak met museumdirecteur Sabine Haag over "de bestendiging en verdere versterking van de samenwerking" en had een ontmoeting met Oostenrijks interim-bondskanselier Brigitte Bierlein, waar Europese dossiers, zoals de brexit en het belang van uitwisselen van "best practices" inzake migratiebeleid, ter sprake kwamen.