15 prijsduiven gestolen bij kweker uit Velzeke: "Ik had nooit verwacht dat zoiets bij mij zou gebeuren"

Duivenkweker Luc De Clercq uit Velzeke schrok zich een ongeluk toen hij afgelopen weekend zijn volière binnenkwam en zag dat er 15 prijsduiven gestolen waren: “Ik had nooit verwacht dat zoiets bij mij zou gebeuren. De dieven gingen aan de haal met een van mijn beste duiven. Gelukkig zijn ze niet tot bij mijn kweekkot geraakt waar de allerbeste kwekers zaten. Maar dat is eigenlijk maar een magere troost.”

Een raadsel

“Mijn volière grenst aan een weiland en via dat weiland kunnen ze gemakkelijk de hokken betreden”, gaat Luc De Clercq verder. Luc kweekt al 45 jaar duiven en doet ook mee aan wedstrijden. Zijn duiven doen het altijd goed, maar toch blijft het voor hem een raadsel waarom de dieven net zijn duiven moesten hebben: “Ik heb wel goed gespeeld dit jaar, maar ook niet uitzonderlijk goed. Ik ben echt verbaasd dat ze bij mij binnengevallen zijn. Mijn buurman speelt beter dan ik en daar zijn ze niet geweest.”

Troetelduiven

“Ik hou van mijn duiven”, zegt een trieste Luc De Clercq. “En nu zijn ze weg… Ik vraag me af waar ze naartoe zijn. Ze zijn veel geld waard, maar de emotionele waarde is nog veel groter.” De liefde van Luc voor zijn duiven was onder andere te lezen in de namen die hij ze gaf: “Mijne Lieve is gestolen. En ook De Schuwen en De Sterken. Het is triestig.”

Dure nakomelingen

De gestolen duiven worden gebruikt om voor nakomelingen te zorgen die goed zouden moeten presteren in de duivensport. “Met de duiven kunnen ze geen wedstrijden doen, maar met de jongen wel. Mijn kweekduiven zijn stuk voor stuk beesten die vroeger goed gepresteerd hebben en die genen nu doorgeven aan hun jongen.”

Hoeveel de prijsduiven waard zijn, hangt af van de prestatie van de nakomelingen. Er is een klacht ingediend bij de politie.