Je hond en zijn hondenbrokken van je belastingen aftrekken? Het kan als het om beroepskosten gaat

Kosten voor zakelijk aangeschafte huisdieren kunnen als bedrijfskost worden aangegeven. Het gaat dan niet alleen over de aankoopprijs van het dier, maar ook over voeding, inentingen, medische kosten en accessoires. Meestal gaat het om honden, waarbij de belastingplichtige moet kunnen aantonen dat de hond effectief een waakhond is. Een chihuahua of maltezer maakt weinig kans bij de controle.

"Er moet altijd een link zijn met je beroep”, zegt fiscaal jurist Jef Wellens van Wolters Kluwer in “De wereld vandaag” op Radio 1. Een waakhond moet in dit geval een facet van je beroep bewaken. Het is op dat moment een investering die onderdeel is van je beroep. Het gaat dus in de praktijk om ondernemers die een hond aanschaffen om hun handelspand te bewaken. Je moet minstens een woning hebben met gemengd gebruik, waarvan een deel wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden. Je moet ook meer dan 5.000 euro aan beroepskosten kunnen inbrengen. Met je hond alleen kom je daar niet aan.”