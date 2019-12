Eeuwenoude koffer gaat onder medische scanner in UZ Antwerpen

De 'Privilegiekom' zal een van de pronkstukken worden in het gerestaureerde stadhuis en de stad Antwerpen wil er daarom zo veel mogelijk informatie over vergaren. Via een medische scan kan de koffer helemaal ontleed worden.

Aanschuiven tussen de patiënten

"We hebben een röntgenfoto laten maken van de koffer zoals je dat bij een gebroken bot zou laten doen", vertelt Martijn Remmen, die het project coördineert. "Het was heel spectaculair, want we moesten die gigantische koffer van meer dan twee meter lang tussen de patiënten rollen, en af en toe moesten we ook even een patiënt laten voorgaan. Iedereen vond het geweldig!"

Jaarringen tellen

Op de röntgenfoto's kan je de structuur van de koffer gedetailleerd zien. "Je krijgt een mooi contrast te zien tussen de metalen en de houten onderdelen", vertelt Remmen. "We gaan ook proberen om te bepalen hoe oud het hout is. Dat doen we onder andere door de afstand van de jaarringen op het hout te bekijken. We maken een vergelijking met beelden uit een databank en zo kunnen we hopelijk ook te weten komen van waar het hout komt."