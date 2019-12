Vrachtwagenchauffeur die Vietnamezen vervoerde in koelwagen pleit schuldig aan mensensmokkel

De 25-jarige Maurice "Mo" Robinson werd een maand geleden opgepakt nadat hij de lijken had ontdekt in een koelwagen die hij vanaf een ferry aan land had gebracht.

De koelwagen was in de haven van Zeebrugge op de ferry gezet en werd in Engeland van de ferry gehaald door de jonge vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland en aan land gebracht.

Robinson bracht de koelwagen naar een industrieterrein in Grays, in Essex. Toen hij de koelwagen opende, merkte hij dat migranten die in de koelwagen zaten, overleden waren.