Federale Ombudsman vraagt stopzetting systematische naaktfouilleringen in gevangenissen

De federale Ombudsman concludeert in zijn rapport dat de systematische naaktfouilleringen nog steeds in alle gevangenissen gebeuren, hoewel ze bij wet verboden zijn. In sommige gevangenissen worden de gedetineerden verschillende keren per dag op die manier gefouilleerd. Volgens de Ombudsman maken de gevangenissen ook "niet altijd de afweging of deze fouilleringen echt nodig zijn en ze houden er evenmin rekening mee of het profiel van de gedetineerde een risico inhoudt of niet".