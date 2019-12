FlirterTwister-spel leert studenten “nee” zeggen tegen seksueel overschrijdend gedrag

Is het oké als een docent je een compliment geeft over je haren als je samen in de lift staat? Voor sommige studenten kan het, voor anderen is het onaangenaam. “Zolang de student er zich goed bij voelt en er geen sprake is van machtsmisbruik, is het oké. Anders is het belangrijk om duidelijk “nee” te leren zeggen. Het is een kwestie van elkaars grenzen te respecteren” zegt seksuoloog Sam Geuens. “En als je twijfelt, vraag je het even. Jongeren van hetzelfde geslacht hebben daar een streepje voor. Die hebben vaak al meer nagedacht over hun seksualiteit en kunnen beter verwoorden wat ze wel of niet oké vinden.”

Machtsverschil

“Jonge studenten moeten weten dat ze “nee” mogen zeggen” vertelt Mieke De Schepper van In Beweging Tegen Geweld. “Tussen studenten is dat vaak niet zo moeilijk. Maar als er een machtsverschil is, zoals bijvoorbeeld tussen student en docent, dan wordt het een stuk moeilijker. Het is belangrijk om dan toch duidelijk te verwoorden waar je grenzen liggen.” Het spel FlirterTwister moet het gesprek daarrond op gang brengen zodat studenten gewapend zijn op het moment dat ze in aanraking komen met een gelijkaardige situatie.