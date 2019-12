Frankrijk kondigt nieuwe maatregelen aan tegen huiselijk geweld

In een toespraak presenteerde de Franse premier Édouard Philippe de maatregelen ter waarde van 360 miljoen euro. VRT-correspondent Frank Renout: "Een deel van dat geld zal terechtkomen bij de slachtoffers. Als een vrouw naar het politiebureau gaat en daar een aanklacht indient, zal ze veel ernstiger worden genomen."

"De Franse agenten beschikken nu over een vaste checklist waarmee ze kunnen inschatten of de aanklacht ernstig is en hoe serieus ze het moeten nemen", aldus Frank Renout. "Ook de hulplijn of noodlijn voor slachtoffers wordt 24 uur per dag open gehouden. Dat was hiervoor nog niet het geval."