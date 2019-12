Genk start met groepsaankoop van omheiningen tegen everzwijnen

De voorbije jaren is de schade door everzwijnen in Limburg sterk toegenomen, ook in Genk. De stad wil daarom de inwoners aanmoedigen om hun tuinen goed af te schermen, zodat de everzwijnen die niet langer omwoelen. De groepsaankoop van omheiningen is een primeur in Vlaanderen.

Wat is een goede omheining?

"Je hebt een stevige omheining nodig om ook volwassen dieren buiten te houden", vertelt Rik Brys van het Heempark, het milieu- en natuurpark in Genk. "De omheining moet minstens één meter hoog zijn en ook een stukje ingegraven worden. Want als die boven de grond hangt, dan wroeten die everzwijnen er onderdoor. Meer details zijn terug te vinden in de handleiding van het Agentschap voor Natuur en Bos."

Kunnen everzwijnen verjaagd worden?

"De voorbije 10 jaar is het aantal everzwijnen sterk toegenomen en die everzwijnen gaan niet meer weg", gaat Brys verder. "Ze zijn in een te groot deel van onze provincie aanwezig. We gaan er mee moeten leren leven. We gaan echt omheiningen en rasters moeten installeren om ze uit onze tuinen en van de wegen te houden." Everzwijnen eten zowat alles: wortels, knollen, wormen en kevers. In de herfst zijn die massaal terug te vinden in de tuinen, aan de randen van bossen.

Waar komen de everzwijnen vandaan?

Uit DNA-onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) blijkt dat er drie genetische stammen van everzwijnen in Limburg leven. Twee daarvan komen al van in 2006 voor: één in de Vallei van de Zwarte Beek en een andere in het Nationaal Park Hoge Kempen. Vanaf 2015 is ook sprake van een derde stam van everzwijnen die uit Nederland komen. Zij zijn hier door natuurlijke migratie terechtgekomen.

Over de everzwijnen wordt vaak gezegd dat ze door jagers zijn uitgezet. Onderzoekster Anneleen Rutten kan dat niet bewijzen, noch ontkennen. "Van de twee eerste stammen everzwijnen kon niet achterhaald worden hoe ze naar Limburg zijn gekomen. Want we hebben niet genoeg DNA-materiaal uit de buurlanden om te vergelijken." Maar volgens de onderzoekster is de vraag over het uitzetten niet relevant. "Ze zouden uiteindelijk toch zelf de weg naar Limburg hebben gevonden."

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: