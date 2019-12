Gent en De Lijn zoeken nieuwe locaties voor laadpalen voor elektrische bussen

De Gentse schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) spreekt van een constructief overleg. Samen met De Lijn is gekeken waar er nieuwe laadpalen kunnen komen.

"We kijken eerst naar de alternatieven van Lijn 8", zegt hij. "Lijn 8 was het proefproject, maar we kijken ook verder. We denken ook aan de buurt van The Loop en nog enkele andere plaatsen, die op het eerste zicht niet zo vanzelfsprekend zijn." Het proefproject zou kunnen starten begin volgend jaar.

De onduidelijkheid kwam er nadat De Lijn had laten weten dat het geen vergunning kreeg om laadpalen te installeren. Maar volgens Watteeuw moeten er geen vergunningen gegeven worden voor laadpalen. Vandaar dat het project in Gent geschrapt werd. Maar na het gesprek met De Lijn is er duidelijkheid en komen er nieuwe alternatieve plaatsen voor laadpalen.