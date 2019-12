Uitslaande brand in Dampoortstraat in Gent, schade aan verschillende huizen 

In het gebouw, met op de gelijkvloerse verdieping een Afrikaanse winkel, sloegen de vlammen op alle verdiepingen uit, toen de brandweer even voor middernacht aankwam. Er is veel schade. De dakgoot is naar beneden gekomen en er is vrees voor instortingsgevaar. Ook bij enkele huizen ernaast is er schade, een aantal buurtbewoners is geëvacueerd.

Er zouden geen slachtoffers zijn en de brand is onder controle. Maar erbij geraken was niet evident, zegt Koen Desmet van de brandweer van Gent. "Het probleem was dat de winkel volledig omsloten is door gebouwen en ongeveer 30 tot 50 meter diep loopt." De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Het drukke Dampoortrondpunt is afgesloten voor alle verkeer. Er zal nog een paar uur hinder zijn.