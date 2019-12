Gestolen beeldjes in beslag genomen in Leuvense museum M

Het gaat om zes houten beeldjes uit de zestiende eeuw die deel uitmaakten van een retabel in de Sint-Gorikskerk van Boussu-lez-Mons. Daar werden ze in 1914 gestolen. Een jaar later werden de twee dieven veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 700 frank, maar de beeldjes werden niet teruggevonden. Pas in de jaren 60 en 70 komen de beeldjes weer boven water en veranderen ze van eigenaar. Uiteindelijk schenkt een Utrechtse zakenman ze in 2006 aan het museum Boijmans Van Beuningen. Op dat moment eist de kerkfabriek de beelden opnieuw op. Het Rotterdamse museum en de kerkfabriek zijn sindsdien aan het onderhandelen over de teruggave. Maar nu de beeldjes in België zijn, heeft de kerkfabriek ze in beslag laten nemen.

Zachte inbeslagname

Alles begon afgelopen vrijdag, vertelt Hanne Grégoire van het Leuvense museum M: "Vrijdag ontvingen we een klacht en daarop heeft de politie een zogenoemde zachte inbeslagname gedaan. Je kan namelijk middeleeuwse beeldjes niet zomaar verwijderen, je moet ze immers in de juiste klimatologische omstandigheden bewaren. Museum M valt in deze alvast niets te verwijten. Wij hebben ons gehouden aan de internationale afspraken rond bruiklenen. Het dispuut is tussen het museum Boijmans Van Beuningen en de kerkfabriek van Boussu-lez-Mons."

Toekomst onzeker

Concreet betekent de zachte inbeslagname dat de beeldjes nog zeker tot het einde van de tentoonstelling in Leuven te bezichtigen zullen zijn. Wat er daarna mee gebeurt is nog niet helemaal duidelijk en moet nog onderzocht worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de beeldjes naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium zouden gaan voor een restauratie, maar dat is dus nog niet zeker. Als de kerk waaruit de beeldjes ooit gestolen werden de juiste klimatologische omstandigheden heeft, zou het Nederlandse museum mogelijk bereid zijn om de beelden af te staan.