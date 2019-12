Hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer haalt nieuwe recordcijfers

Methaan is na CO2 het tweede belangrijkste broeikasgas dat bijdraagt tot de klimaatopwarming. Vorig jaar was er een recordhoeveelheid van 1.869 ppb in de atmosfeer, of 1.869 deeltjes per miljard deeltjes lucht . Dat is twee en een halve keer zoveel (259 procent) als er was voor de start van de industriële revolutie.