"Immo Royal": niemand die weet hoeveel het patrimonium van de Koninklijke Schenking waard is

We vonden tijdens ons onderzoek nog een eigenaardigheid. We kregen van de Schenking een inventaris van 26 pagina's met alle eigendommen opgelijst. Over sommige bezittingen is er twijfel of ze wel van de Koninklijke Schenking zijn. Van een stuk grond in Frankrijk van 6 hectare langs de weg Villefranche naar Beaulieu is er zelfs bij de Koninklijke Schenking twijfel of het wel eigendom is van de schenking. Het "zou" eigendom zijn maar gezien de documenten in de archieven zijn er nooit belastingen betaald.