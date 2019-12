Inwoners van Beni zijn rebellengeweld beu en vallen overheid en VN-missie aan

"Leo ni mwisho" riepen betogers vanmorgen in een wijk van Beni. "Vandaag is het gedaan". Ze trokken op naar de overheidsdiensten en ook naar het plaatselijke kamp van de VN-beschermingsmissie MONUSCO. Er is brandgesticht in het gemeentehuis (foto boven) en ook de situatie in het kamp is gespannen.

Rondom het kamp zou met scherp zijn geschoten op de betogers door de Congolese politie en het Congolese leger. Volgens de militair procureur zijn daarbij zeker vier betogers om het leven gekomen. Er zijn ook burgers en militairen gewond geraakt.

De woordvoerder van MONUSCO zegt dat betogers de muren van een van de kantoren hebben afgebroken en dat woningen van personeel zijn aangevallen en beschadigd. (Zie tweet onder.)

Ook in de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, Goma, zijn er al mensen op straat gekomen tegen de VN-missie. Ook daar zou de politie de menigte op afstand hebben gehouden met vuurwapens.