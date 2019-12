Klimaatverandering veroorzaakte de opkomst en de ondergang van de eerste grootmacht ter wereld: het Neo-Assyrische rijk

Hoe twee kleine legers, de Babyloniërs in het zuiden en de Meden in het oosten, er in geslaagd zijn Niniveh in te nemen en volledig te verwoesten, bleef evenwel een open vraag.

Een team van onderzoekers is er nu echter voor het eerst in geslaagd om de onderliggende oorzaak van de instorting van het Neo-Assyrische rijk te vinden. Het team onder leiding van professor klimaat- en aardwetenschap Ashish Sinha van de California State University, Dominguez Hills, maakte gebruik van archeologische gegevens van professor archeologie van het Nabije Oosten Harvey Weiss van de Yale University en het onderzocht nieuwe gegevens over de neerslag in het gebied. Het ontdekte zo dat een plotselinge droogte die 60 jaar geduurd heeft de Assyrische staat zo verzwakt had, dat het mogelijk werd de hoofdstad Niniveh slechts in een drietal maanden in te nemen en zodanig te verwoesten dat ze voor altijd werd opgegeven.

Assyrië was een economische grootmacht met een groot staand leger, een cavalerie met strijdwagens en ijzeren wapens. Maar in essentie was het een landbouwmaatschappij die afhing van de seizoensregens voor het kweken van graan. De Tigris-rivier ligt in het noorden van Irak, het centrum van het Assyrische rijk, zo diep in de bodem ingesneden dat het niet mogelijk is om in het gebied aan grootschalige irrigatie te doen.

Dat in tegenstelling met de Babyloniërs in het zuiden, die wel volop hun velden konden irrigeren. Daardoor werden hun regering, samenleving en natuurlijke hulpbronnen niet getroffen door het uitblijven van de regens, aldus professor Weiss.