Paul Magnette (PS) blijft informateur en doet oproep aan partijvoorzitters: "Wij werken voor álle Belgen"

De informateur wil zich niet verliezen in politiek geruzie. "Ik herhaal dat we verder moeten kijken dan de verschillen en ons op de convergenties moeten concentreren." Hij wijst erop dat ons land de facto al bijna een jaar zonder volwaardige federale regering zit en dat zoiets de werking van de staat begint aan te tasten.

Over het politieke gekrakeel van de afgelopen uren, met N-VA en Open VLD in de hoofdrol, laat hij zich niet direct uit. "Ik kan begrijpen dat politieke formaties zich vragen stellen over hun toekomst en strategische overwegingen maken, maar die interne debatten mogen het belang van ons land niet in gevaar brengen. Het is hoog tijd dat iedereen naar de essentie gaat en verder onderhandelt op basis van de convergenties die er tot op vandaag zijn."

Magnette praat naar eigen zeggen over "de modernisering van de staat en de verbetering van het federaal model", en dus niet over confederalisme. "Ik zoek naar convergenties", zegt hij. Zoals genoegzaam bekend staat de N-VA alleen met haar communautair eisenpakket.

