Geen lage-emissiezones in het verschiet in West-Vlaanderen, behalve misschien in Oostende

In Oostende staat zo'n lage-emissiezone in het bestuursakkoord, wat dus betekent dat het stadsbestuur er werk wil van maken. Maar pas na een reeks andere maatregelen, zegt schepen van mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA).

"Een lage-emissiezone in Oostende is geen doel op zich, een rondje automobilisten pesten is dat ook niet, wat wel een doel is dat we in Oostende werk willen maken van betere luchtkwaliteit en dat doen we o.a. met elektrische bussen in de stad, een nieuwe randparking vlak bij het stadscentrum waardoor heel veel zoekverkeer wordt vermeden en op die manier zorgen we ervoor dat er in het stadscentrum minder uitstoot is. Nadat we al die maatregelen hebben genomen, zullen we zien welke er nog nodig zijn."

Ook Kortrijk en Brugge niet

Ook Kortrijk en Brugge maken veel voorbehoud. Kortrijk wil eerst nog een studie laten uitvoeren. En Brugge is bang dat armere mensen de dupe worden van een lage-emissiezone. Voorlopig kan niet iedereen een elektrische, hybride of waterstofauto kopen, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

Roeselare sluit zich daarbij aan. Schepen Michèle Hostekint (SP.A) zegt dat een ondoordachte, snelle invoering van een lage-emissiezone niet eerlijk zou zijn tegenover armere mensen. Roeselare wil het aantal laadpalen wel optrekken tot 23 in totaal en de stad blijft de strijd tegen fijn stof opvoeren, want daar heeft ze al jaren last van.