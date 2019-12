Marieke Vervoort is postuum de eerste ereburger van Diest

Tijdens een emotionele zitting van de gemeenteraad in Diest heeft rolstoelatlete Marieke Vervoort de titel gekregen van ereburger van de stad. Burgemeester Christophe De Graef: "Het is de allereerste keer dat een ereburgerschap wordt toegekend in onze stad. Dus eerst moest het reglement goedgekeurd worden en dan hebben we een oorkonde en een boeket bloemen overhandigd aan de ouders. Tijdens de zitting brandde de hele tijd een rood-witte kaars. Rood was de lievelingskleur van Marieke en de kaars symboliseert de hoop."

Ambassadeur van Diest

Volgens de burgemeester is dat ereburgerschap meer dan verdiend: "Marieke heeft veel gedaan voor Diest. Ze heeft Diest mee op de kaart gezet, ze was ook ambassadeur van de stad. En ze heeft uiteraard ook fantastische prestaties neergezet in haar leven. Ze was ook een voorbeeld voor veel mensen, niet alleen voor sportmensen maar ook voor mensen die het moeilijk hebben. Ze bleef er altijd in geloven en laat dat een drijfveer zijn voor ons allemaal."

Nog meer eerbetoon

Misschien volgen er nog meer momenten als eerbetoon aan Marieke, maar dat moet de stad Diest nog bekijken samen met de ouders. "We overwegen dat", zegt de burgemeester, "maar we doen alles in overleg met de ouders, dus we gaan dat op termijn bekijken."