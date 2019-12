Duitsland in hart geraakt door mogelijk grootste kunstroof sinds WO II, politie geeft beelden van diefstal vrij

"De collectie is natuurlijk verbonden met de geschiedenis van Saksen", zegt Verbeeck. "Saksen was een belangrijke deelstaat in de geschiedenis van Duitsland. Het was een keurvorstendom en heeft zeker vanaf het einde van de zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in Europa. Dat speelt nu allemaal mee. Saksen voelt zich in het hart geraakt. Een stuk regionale geschiedenis is gestolen, en dat komt zeer hard aan in Duitsland."