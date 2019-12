Nieuwe gelekte documenten tonen in detail hoe China een miljoen moslims probeert te brainwashen in kampen

Een tweede pakket documenten toont dan weer de enorme schaal aan waarop China de "radicalisering" in Xinjiang aanpakt. Digitale surveillance is daarin een belangrijk instrument. In juni 2017 duidde dat systeem ruim 24.000 mensen in het zuiden van Xinjiang aan als verdacht. Meer dan 15.000 onder hen werden in een week tijd opgepakt en in zo'n kamp ondergebracht.