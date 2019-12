Noodweer eist zeven levens in Zuid-Europa, ook Griekenland voorbije nacht geteisterd door hevige regen

In het noorden van Italië is een 52-jarige vrouw dood teruggevonden die in haar auto werd meegesleurd bij zware overstromingen in de regio Piemonte. De politie zoekt ook nog naar mogelijke slachtoffers na de gedeeltelijke instorting van een viaduct in de regio Ligurië. "We weten nog niet met absolute zekerheid of er niemand vermist is", zegt de politie.