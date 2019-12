Hoe een stad er bovengronds uitziet, dat weten we. Maar wat zit er allemaal verborgen onder straten en gebouwen? Daarover gaat de tentoonstelling "Ondergronds in de stad" in STAM, het stadsmuseum in Gent. De bezoeker kan er onder meer kennismaken met het skelet van Vulferus, een duizend jaar oude Gentenaar, en op verkenning gaan in een commandobunker uit de Koude Oorlog, waarvan een gedetailleerde 3D-scan gemaakt is.