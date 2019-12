Ook ACV verwerpt herstructureringsplan bij Proximus

Proximus kondigde begin dit jaar aan dat het tot 1900 banen wil schrappen. Over dat zogenaamde transformatieplan wordt sindsdien onderhandeld tussen bonden en directie, maar ACV en ABVV zeggen nu dus neen. "Het was een duidelijke afwijzing", zegt Ben Coremans van ACV Transcom aan Belga zonder details te geven. Bij ACOD was 93 procent tegen.

Woensdag vindt bij Proximus een paritair comité plaats. Een sociaal akkoord zal daar niet bereikt worden, want doordat ACOD en ACV het transformatieplan afwijzen, is de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar. De liberale bond VSOA keurt het plan wel goed, maar dat maakt geen verschil. ACV hoopt nu met de raad van bestuur een oplossing te vinden. In de woorden van Ben Coremans: "Als het met de directie niet lukt, dan maar met de raad van bestuur."

Het belooft woensdag een woelige dag te worden bij Proximus. De vakbonden roepen het personeel op om 's ochtends tijdens de bijeenkomst van het paritair comité naar de Proximus-torens aan het Brusselse Noordstation af te zakken om te protesteren tegen de herstructureringsplannen. En er is die dag ook een raad van bestuur bij Proximus. Mogelijk komt er dan nieuws over wie de nieuwe CEO van het telecombedrijf wordt.