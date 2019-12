"Oordopjes verplichten is geen oplossing om geluidsoverlast te tackelen, kan zelfs vals gevoel van veiligheid geven"

Concertorganisator en geluidsexpert Jeroen Vereecke is het niet eens met die conclusie. "Ik heb van professor Bart Vinck vernomen dat het onderzoek enkel over kleine evenementen gaat, zoals fuiven. Ik denk niet dat we de cijfers op basis van dit onderzoek mogen veralgemenen voor heel Vlaanderen. Het is te kort door de bocht om te stellen dat drie vierde van alle evenementen in Vlaanderen de geluidsnormen niet naleven", zegt Jeroen Vereecke in "De wereld vandaag".

Vereecke heeft van 2011 tot 2013 meegewerkt aan de invoering van de geluidsnormen in Vlaanderen. "De geluidsnormen in Vlaanderen zijn niet van de soepelste, maar ook niet van de strengste. We zitten er middenin. Die normen zijn niet uit de lucht gevallen. We hebben toen ook veel gepraat over oordopjes, maar die verplichten lijkt mij te ver gaan."