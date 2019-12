2 Nederlanders gearresteerd na oplichting met "wisseltruc" in Aldiwinkels in de Kempen en Oost-Vlaanderen

Een onderzoeksrechter in Turnhout heeft afgelopen weekend twee Nederlanders van 45 en 49 jaar gearresteerd. De mannen zouden een 8-tal filialen van warenhuisketen Aldi hebben opgelicht met een opvallende wisseltruc.

Op vrijdagmiddag 22 november probeerden ze in een filiaal in Ravels een steelstofzuiger te wisselen. Ze hadden die zogezegd net gekocht maar ze wilden het toestel niet meer en vroegen hun centen terug. Het kassaticket hadden ze al weggegooid. Het was niet de eerste keer dat zoiets gebeurde in de winkel dus er ontstond een discussie met een personeelslid. Door de commotie besloten de mannen weg te gaan.

Opgepakt dankzij slimme camera's

Politiezone Kempen Noord-Oost werd meteen verwittigd. Door het gebruik van het ANPR-netwerk (slimme camera's die nummerplaten herkennen) werd de wagen van de oplichters ontdekt in Turnhout. De politie kon het duo daarop arresteren op de parking van een supermarkt.

De mannen waren niet aan hun proefstuk toe want na onderzoek bleek dat ze al verschillende winkels hadden bezocht. Niet alleen in de provincie Antwerpen, maar ook in de provincie Oost-Vlaanderen, meer bepaald in Lokeren, Evergem en Wachtebeke.

De wisseltruc

De manier waarop ze het deden was ook telkens dezelfde: ze kochten zogezegd iets in de winkel, maar wilden nadien altijd hun geld terug. Eerst deden ze dat in dezelfde winkel, waar ze beweerden hun kassaticket niet te vinden. Dan reden ze naar een andere Aldi, namen hetzelfde product uit de rekken en wilden hun geld terug. Als de truc niet lukte of er ontstond discussie, dan liepen ze weg.

De Nederlanders zijn aangehouden voor oplichting en poging tot oplichting.