Paus Franciscus praat met slachtoffers Fukushima: "Tijd dat we nadenken over onze afhankelijkheid van kernenergie"

In zijn speech riep paus Franciscus op om na te denken over onze afhankelijkheid van kernenergie. Hij bracht ook de oproep van de Japanse katholieke bisschoppen in herinnering, die na de kernramp pleitten voor een kernuitstap. Zelf ging Franciscus in zijn toespraak niet zo ver.

"We moeten belangrijke beslissingen nemen over het gebruik van natuurlijke bronnen, " zei de paus. "We moeten ervan bewust zijn dat we geen egoïstische beslissingen mogen nemen, en dat we een grote verantwoordelijkheid dragen voor de volgende generaties. Daarom moeten we een nederige en sobere levensstijl nastreven. "

Gisteren bezocht de paus ook al Nagasaki en Hiroshima, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog twee Amerikaanse atoombommen vielen. Daar zei Franciscus dat hij het gebruik én het bezit van kernwapens immoreel vindt.