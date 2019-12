Reewildspiegels helpen reeën veilig oversteken in Buggenhoutbos

Sinds een vijftiental jaren is het aantal reeën systematisch toegenomen in en rond Buggenhoutbos. Op verschillende plaatsen steken de dieren vanuit het bos of veld de straat over. Om ongevallen te voorkomen worden nu reewildspiegels geplaatst. "Omdat de jongste jaren de reeënpopulatie in Buggenhout is gegroeid en er dit voorjaar veel aanrijdingen zijn geweest plaatsen we de spiegels. De dieren verhuizen nu naar nieuwe plekken in het bos om te paren en moeten daarvoor obstakels kruisen, zoals de drukke Kasteelstraat", vertelt boswachter Reinhart Cromphout. Er lopen volgens de laatste tellingen meer dan twintig reeën rond in Buggenhoutbos.

Blauw licht schrikt af

De reewildspiegels zullen onopvallend geplaatst worden langs de kant van de weg. "Dat zijn eigenlijk blauwe reflectoren op de achterkant van paaltjes langs de weg. Door de reflectie van koplampen van voorbijrijdende auto's krijg je een schrikeffect. Het blauwe licht wordt weerkaatst in het bos, wat de ree als onnatuurlijk ervaart, en dus zal het dier rechtsomkeer maken", aldus Cromphout. "Studies tonen aan dat het aantal ongevallen met 73% daalt als er reewildspiegels staan." Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid wil door het plaatsen van de spiegels ook de veiligheid van bestuurders verhogen. Het systeem zal uiteraard enkel 's nachts kunnen werken wanneer het donker is.