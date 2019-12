Nieuwe app - een "digitaal condoom"- moet sexting veiliger maken

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar sexting, maar zeker is dat heel wat mensen het doen. In België zou een derde tot de helft van de jongeren tussen 15 en 21 al eens een pikante foto van zichzelf versturen. Op zich geen drama, want het hoort bij het seksuele leven van jongeren, zeggen experten. Maar problematisch wordt het als de ontvanger van een "hete" foto het plaatje ongevraagd begint te delen met derden.

Daar wil de nieuwe app .comdom een stokje voor steken. "Het werkt eigenlijk als een digitaal condoom. Met de app kan je aan je foto een watermerk toevoegen, dat de naam en eventueel ook het telefoonnummer van de ontvanger bevat," zegt Fabienne Beckers die de app mee ontwikkelde. "De ontvanger zal dan veel minder geneigd zijn om zo'n foto te gaan delen. Je hoort wel eens dat de hele school vol hangt met foto's van een leerling. Wel, nu zal daar ook de naam van de dader of aanstoker bijstaan."