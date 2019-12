Steunpunt voor sociaal werkers staakt tegen draconische besparingen

1 miljoen euro wil minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) besparen bij SAM. Dat is 27 procent van het budget. De impact van de besparing zal groot zijn, zegt Ine Hermans van de christelijke vakbond ACV. “Ja, dat is bijna een derde van de middelen die ze krijgen van de Vlaamse regering. Dat betekent in een organisatie waar minimaal 90 procent van de middelen naar personeelkosten gaat, dat het niet anders kan dan dat er jobs zullen sneuvelen.“

Bij SAM werken 53 mensen, goed voor 48 voltijdse banen. De vakbond schat dat er 15 banen kunnen sneuvelen, al is dat nog niet zeker. Maar in dat geval verdwijnt dus een baan op de drie. Los daarvan is er ook groot ongenoegen omdat er geen overleg is geweest én omdat de besparing al begin volgend jaar ingaat. Bij SAM zijn ze benieuwd wat de Vlaamse regering nog van hen verwacht.