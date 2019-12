Stop met boomplantacties

Wellicht daarom dat steeds meer aanplantacties de kop opsteken die goedbedoelende mensen aantrekken om hun groene hart te verwarmen. Nochtans is een eenvoudige optelsom voldoende om in te zien dat het een typische greenwashing-illusie (oppoetsen van groen imago, red.) betreft.

De kern van mijn betoog zal erover gaan dat we middelen, arbeidsuren en CO 2 -uitstoot kunnen uitsparen indien we in de toekomst kiezen voor spontane verbossing of inzaaien om bossen uit te breiden. En dat in plaats van boompjes te kopen en te planten. Het is dus geen pleidooi om te stoppen met bosuitbreiding, die is levensnoodzakelijk. Noch is het een pleidooi tegen multifunctioneel bosbeheer, waarin bomen planten en/of kappen deel uitmaakt van verantwoorde beheerkeuzes. Volgt u even mee.