Twee voetgangers zwaargewond na aanrijding in Hasselt

Een automobiliste verloor de controle over haar stuur en reed daarop twee voetgangers aan, op het voetpad. Een man die in de buurt werkt, werd opgeschrikt door geschreeuw. "Ik keek naar buiten en hoorde iemand roepen", vertelt hij. "Ik zag dat er een jongen bijna helemaal onder de auto stak. Dan ben ik onmiddellijk naar buiten gelopen en heb ik geprobeerd om de auto vooraan op te tillen, zodat de jongen er onderuit kon. Maar ik denk dat het wiel op hem stond."

Shock

"Ik ging naar de automobiliste en zei dat ze haar auto in achteruit moest zetten", gaat de man verder. "Maar de vrouw was zo zwaar in shock dat ze niets meer kon doen", gaat hij verder. "Ik heb de auto dan zelf in achteruit gezet, maar ze bleef maar gas geven, dus ik werd meegesleurd. Ik ben dan in de auto gesprongen en toen heeft ze geremd. Toen bleek ook dat er iets verderop nog een vrouw op de grond lag. Ze hebben haar moeten verdoven omdat ze veel pijn had." De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.