"Mij overkomt het niet": wat als je een ongeval veroorzaakt, maar niet schuldig bent? 

In onderzoek neemt men doorgaans aan dat emoties gepast of ongepast kunnen zijn. Vrees, bijvoorbeeld, is gepast wanneer er gevaar is en ongepast wanneer er geen gevaar is. Vrees zonder gevaar heeft iets irrationeels. Op dezelfde manier is trots ongepast als er niets is om trots op te zijn en is woede irrationeel als er niets is om kwaad over te zijn. Als ik bijvoorbeeld een bericht verkeerd heb geïnterpreteerd, kan ik achteraf zeggen dat mijn trots of woede een vergissing was. Mijn gevoelens waren niet afgestemd op de feitelijke situatie.