5 maanden na ongeval op spooroverweg in Langdorp: "Infrabel en NMBS doen alsof er niets is gebeurd"

Op donderdagavond 20 juni gebeurde het tragische ongeval op de spooroverweg in Langdorp. Yentel zat samen met haar vriend Brent en nog een andere vriend in de auto: "We reden naar huis en gingen onderweg een vriend afzetten. We moesten daarvoor de spoorweg oversteken, en plots werden we langs links gegrepen. De trein reed op het verkeerde spoor, die was zogezegd aan het spookrijden. De trein ramde ons en een paar honderd meter verder is die dan gestopt. We zijn kunnen uitstappen, maar Brent zat gekneld. Dat was heel "heavy"."

Excuses

Na vijf maanden heeft Yentel nog niets te horen gekregen van Infrabel of de NMBS: "Het zou om een menselijke fout gaan, maar dat weet ik ook enkel via de media. Ik heb enkel een brief gekregen met daarin "innige deelneming". Ik denk dat Brent zijn ouders dezelfde brief gekregen hebben, ze hebben zelfs geen geld gekregen voor de begrafenis. Ik vind dat heel erg. Voor de rest doen ze campagnes tegen spoorlopen, maar ze kunnen er zelf niets van." Yentel hoopt dat er toch nog een reactie zal komen: "Het is sowieso hun schuld. ik wil dat ze daarvoor uitkomen en dat doen ze nu niet. Het is het minste wat ze kunnen doen."

Benefiet

Afgelopen zaterdag organiseerden de vrienden van Brent nog een benefietavond om geld in te zamelen voor vzw Rondpunt, een organisatie die zich inzet voor veiliger verkeer. Voor Yentel was het een avond met een dubbel gevoel: "Het was leuk om zo een benefiet te organiseren, maar ook moeilijk. Het is fijn om alle mensen samen te brengen, de vrienden vonden het ook tof, maar daarmee krijgen we Brent natuurlijk niet terug."