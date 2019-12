Enkel voor wie al "iets weet": "Het geheime boek van Sinterklaas" houdt de magie in stand

Sassafras De Bruyn en Floortje Zwigtman duiken in de rijke geschiedenis van Sint en Piet: figuren die door de eeuwen veel veranderd zijn en dat nog zullen doen. De Sint heeft in de folklore namelijk veel winterse neven en nichten die cadeautjes brengen. En ook zijn helper heeft een lange stamboom: van duivel over boeman en slaaf tot roet- of regenboogpiet. Wellicht zien ze er over 50 jaar weer helemaal anders uit. "Sinterklaas is waar je in gelooft" en "Piet is zoals je hem ziet" is de dubbele conclusie van "Het geheime boek van Sinterklaas".