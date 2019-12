Voorstelling in cultuurcentrum Hasselt ook live uitgezonden in 5 woonzorgcentra

Het ging om de voorstelling 'In de schaduw van Toon Hermans', een Vlaamse hommage aan de Nederlandse cabaretier. De bewoners van woonzorgcentrum Katharinadal hebben van de voorstelling genoten. "Ik vind dat enig, nu op mijn 90e, dat nog meemaken" of "Ik zat op de beste plek, het was net of die meneer op het podium tegen mij praatte." En net zoals dat bij een echte theatervoorstelling gaat, was er ook in woonzorgcentrum Katharinadal een hapje en een drankje voorzien tijdens de pauze.

Cultuur is er voor iedereen

In cultuurcentrum Hasselt zijn we ervan overtuigd dat cultuur voor iedereen is, en daar werken we hard aan”, zegt directeur Gerhard Verfaillie. Vandaar dit initiatief. Het is de bedoeling om later meer woonzorgcentra bij het project te betrekken.