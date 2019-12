Verkoop van drugs brengt jaarlijks 30 miljard euro op in Europa: dit is de rol van België

Cannabis blijft het grootste deel uitmaken van het druggebruik: 1 op de 7 jongvolwassenen in de Europese Unie zegt dat ze in 2018 cannabis gebruikten. De verkoop van cannabis wordt in 2017 op een waarde van 11,6 miljard geschat.



De productie van de drug is erg verschillend voor marihuana (de bladeren en bloemtoppen van de plant) of hasj (de hars). Marihuana wordt heel vaak binnen de EU en specifiek in Nederland geproduceerd, of geïmporteerd uit de Westelijke Balkan of Albanië. Maar ook België staat op de vijfde of zesde plaats in de productie van marihuana. Vaak wordt er samengewerkt met Nederlanders.

Marokko is dan weer een belangrijke producent van hasj, die vaak via Spanje de EU binnenkomt. Daarnaast maken ook sterke cannabisoliën en cannabis in wellnessproducten een opmars.