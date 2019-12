Vier tips om de perfecte kerstboom te kiezen

1) Schud de boom

Hoe langer de boom al in het tuincentrum staat, hoe minder lang jij ervan kan genieten. Test daarom de 'versheid' van de boom wanneer je je keuze maakt. Til de boom even op aan de stam en laat hem op de grond neerploffen. Liggen er naalden op de grond? Dan loop je beter door naar de volgende boom in de rij.

2) Buig de naalden

Een ander trucje is nakijken hoe buigbaar de naalden nog zijn. Breken ze af? Dan is de boom niet meer zo gezond.

3) Kijk naar de houtdoorsnede

Kijk naar de houtdoorsnede bij een boom die afgezaagd is. Bij een vers gezaagde boom is het hout nog mooi wit, zoals het wit van een banaan. Bij bomen die al wat ouder zijn, is de kleur meer geel.

4) Zoek naar de wortels

Je kan ook een kerstboom in een pot kopen, maar kies dan eentje die echt in de pot werd gekweekt. Dat zie je aan de wortels die onderaan door de gaatjes komen van de pot.