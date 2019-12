Alle trajectcontroles op Vlaamse wegen volgend jaar weer actief

Trajectcontroles meten de snelheid tussen twee punten die minimaal 500 meter van elkaar liggen. Dat gebeurt met zogenaamde ANPR-camera’s, camera’s voor nummerplaatherkenning. Het verkeersinstituut VIAS maakte zich eerder sterk dat er op plaatsen met trajectcontroles tot 50 procent minder ernstige ongevallen met doden en zwaargewonden gebeuren. Marino Keulen heeft het over een bewezen effect “om de mentaliteit van de weggebruikers te sturen.”

In Vlaanderen zijn op dit ogenblik 48 trajectcontroles operationeel op snelwegen en gewestwegen. Maar er zijn ook 62 die niet werken als gevolg van technische problemen, met name bij het doorsturen en verwerken van de data.

Die problemen zijn nu van de baan, antwoordde Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) op een parlementaire vraag van haar partijgenoot Marino Keulen. De ANPR-camera’s worden nu getest en als alles goed gaat, zouden de trajectcontroles in maart of april van volgend jaar weer actief moeten zijn. In het beste geval kan dat zelfs al in december van dit jaar het geval zijn.