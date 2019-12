Bacteriën helpen een caloriearme suiker te maken, die veilig is voor de tanden en voor diabetici

Om na te gaan of ze de reactie zelfs nog meer konden versnellen, bekeken Nair en Bober wat er de reactie nog beperkte. Ze vonden aanwijzingen dat het transport van het basismateriaal, galactose, naar de cel een beperkende factor was. Om dat probleem op te lossen, behandelden ze de bacteriën met zeer lage concentraties van detergenten - net genoeg om hun celwanden te laten lekken, volgens de onderzoekers. De galactose was daardoor in staat in de cel te geraken, en de tagatose kwam vrij uit de cel, wat het enzym toeliet om galactose in tagatose om te zetten aan een hoger tempo. Daardoor konden ze de tijd die nodig was om een opbrengst van 85 procent te bereiken bij een temperatuur van 50 graden, met enkele uren verminderen.

"Je kan de thermodynamica niet verslaan. Maar hoewel dat waar is, kan je wel haar beperkingen omzeilen met technologische oplossingen", zei Nair, die de correspondent is van de nieuwe studie. "Dit is zoals het feit dat water niet van nature van een lager gelegen plaats naar een hoger gelegen plaats zal vloeien, omdat de thermodynamica dat niet toelaat. Je kunt echter het systeem wel te slim af zijn door bijvoorbeeld een hevel te gebruiken, die het water eerst naar boven zuigt voor het er aan de andere kant uit te laten."

Het enzym inkapselen voor de stabiliteit, de reactie aan een hogere temperatuur laten plaatsvinden, en haar meer basismateriaal voeden door lekke celmembranen, zijn allemaal 'hevels' die gebruikt werden om de reactie beter te laten verlopen.

Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om vast te stellen of het proces op een grotere schaal commercieel kan worden toegepast, heeft biomanufacturing het potentieel om de opbrengsten te verhogen en een impact te hebben op de markt van de suikervervangers, die in 2018 geschat werd op 6,5 miljard euro, aldus de onderzoekers.

Nair en Bober merkten verder nog op dat er veel andere enzymen zijn die er voordeel zouden bij hebben als ook bij hen bacteriën zouden ingezet worden als kleine chemische reactoren, die de stabiliteit van het enzym verhogen bij reacties aan hoge temperaturen, en die de snelheid en de opbrengst van de omzettingen verhogen.

De studie van Nair en Bober is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Tufts University.