Uroloog Bo Coolsaet krijgt 4 jaar cel, waarvan helft met uitstel, voor verkrachting minderjarige patiënte

Kris Luyckx, de advocaat van Coolsaet, reageert in "De wereld vandaag" op Radio 1 op de uitspraak: "Mijn cliënt was teneergeslagen net na het vonnis, maar besloot om er alles aan te doen om in hoger beroep wel tot een juiste beslissing te komen." Luyckx noemt het vonnis dan ook een foutieve beslissing: "En we zijn niet alleen, want het openbaar ministerie vorderde ook de vrijspraak. Het is een dossier waar men een onderscheid kan maken tussen believers en non-believers. Ditmaal is de rechter meegegaan in een verhaal waar er weinig concreet bewijs is, maar enkel de geloofwaardigheid van het slachtoffer."