Cafetaria van sportcomplex in Geraardsbergen uitgebrand

Een zware brand heeft de cafetaria van sportcomplex Velina in Overboelare vernield. Het vuur ontstond rond 13 uur en bevond zich in het vals plafond.

Dak deels uitgebroken

Het was voor de brandweer een hele klus om het vuur onder controle te krijgen. Brandweerkapitein Bart Van Hauwermeiren: "Omdat het probleem zich stelde in de verschillende lagen van het dak, waren we genoodzaakt om een aantal openingen te maken in het dak."

Wat de precieze oorzaak van de brand is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.