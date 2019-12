Supermarktenquête: Colruyt en Albert Heijn vechten om laagste prijzen, hekkensluiter Match nog duurder geworden

Een Colruyt in de buurt van een Albert Heijn is dus het goedkoopst. Ook online speelt de concurrentie: wie zijn online bestelde boodschappen afhaalt in een Colruyt met Collect & Go waar een Pick Up Point van Albert Heijn is, is goedkoper af dan een Colruyt die geen concurrentie heeft van Albert Heijn.

Verder zien we dat Carrefour Hypermarkten 12 procent duurder zijn dan de goedkoopste Colruyt in de buurt van een Albert Heijn. Het verschil is kleiner met een Colruyt waar de concurrentie met Albert Heijn minder speelt: 7 procent.

Delhaize en Makro zijn 17 procent duurder dan de goedkoopste Colruyt. En helemaal onderaan vinden we hekkensluiter Match, die maar liefst 28 procent duurder is dan de goedkoopste Colruyt. “Match is typisch een supermarkt waar je naartoe gaat als je dingen vergeten bent, of in het stadscentrum. Vandaar die verschillen”, verklaart Simon November.

Match en Smatch behoren tot dezelfde groep. De groep heeft het moeilijk en moet inkrimpen door de slechte bedrijfsresultaten; in september werd nog aangekondigd dat 7 Match- en 9 Smatch-winkels zouden sluiten.