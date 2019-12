Congo: tientallen doden bij overstromingen na noodweer in Kinshasa

"De ruimtelijke planning in de Congolese hoofdstad is een ramp", zegt stedenbouwkundige Fiston Ilangi aan de telefoon uit Kinshasa.

"De stad is enorm aangegroeid, er wonen 12 miljoen mensen. Maar de stedenbouwkundige planning is niet gevolgd. De meeste stratenplannen én rioleringen dateren nog van 1960, toen de Belgen vertrokken. Er is wel een nieuw stratenplan uit 2014, maar de overheid slaagt er niet in om dat toe te passen. Tegelijk zijn de inwoners massaal huizen beginnen te bouwen op plaatsen waar het aboluut niet mag. Dat leidt bij regen tot overstromingen en grondverzakkingen. De regering moet eindelijk de politieke moed hebben om de stadsontwikkeling aan te pakken. Dit is een gevaar voor alle inwoners."