Dader post vandalenstreken in Liedekerke op Instagram, politie kan hem vatten dankzij beelden

Afgelopen zaterdag is een jongere binnengedrongen in een leegstaande school aan de Sint-Gabriëlstraat in Liedekerke. Hij spoot er brandblusapparaten leeg en sloeg ruiten in. Hij maakte zelf beelden van zijn vandalenstreken en postte ze op Instagram.

Dader geïdentificeerd dankzij Instagram

Iemand die die beelden te zien kreeg, nam er screenshots van en contacteerde de politie. Die kon de dader aan de hand van de beelden identificeren. Het gaat om een minderjarige, die alleen gehandeld zou hebben. De minderjarige moet nog verhoord worden.