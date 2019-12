Voorzitter van Koninklijke Schenking Paul Buysse: "Bekijken hoe we de transparantie kunnen verhogen"

"Verder zijn er onder meer overheidsopdrachten gelanceerd voor het onderhoud van eigendommen buiten Laken. Neem het gebouw dat de Koninklijke Schenking bezit in de Brusselse Naamsestraat 84-88. Daar werden de dakgoten in 2017 voor 156.236 euro vervangen en werd er dit jaar voor 25.458 euro een stabiliteitsstudie uitgevoerd."



"In de zetel van onze centrale Brusselse administratie vervingen we vorig jaar de verwarmingsketel voor 32.305 euro. De gevel van de nieuwe administratieve zetel in de Ardennen, het Gele Kasteel in Villers-sur-Lesse, renoveerden we in 2016 voor 49.779 euro. We renoveerden de voorbije drie jaar ook voor zo’n 54.600 euro vier huizen en een boerderij in Houyet, Villers-sur-Lesse en Briquemont."