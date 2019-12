Dertien Franse militairen komen om bij helikopterongeval in Mali

De twee helikopters waren andere troepen te hulp geschoten bij een operatie tegen moslimextremisten. Het gaat om een gevechtshelikopter van het type Tigre (zie foto boven) en een wendbare aanvalshelikopter van het type Cougar. De dertien inzittenden in de twee toestellen kwamen om: zes officieren, zes onderofficieren en een korporaal-chef. "Ze stierven tijdens een operatie in de zware strijd tegen het terrorisme in de Sahel", zei de Franse president Emmanuel Macron.

Er zijn nu samen 38 Franse militairen om het leven gekomen sinds het Franse leger in 2013 tussenbeide kwam in de Sahel-regio. Bij de operatie, die nu Barkhane heet, zijn 4.500 Franse militairen betrokken. Ze steunen de plaatselijke legers van Mali, Burkina Faso en Niger, allemaal Franse oud-kolonies, in hun strijd tegen extremistische groepen. Het geweld heeft de voorbije jaren al het leven gekost aan duizenden burgers en honderdduizenden op de vlucht gejaagd.

(Lees voort onder de foto.)